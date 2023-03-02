Pablo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Garcia 5 Haziran 2000 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo García Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Pablo Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Garcia'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablog_11/

Pablo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting B

1 Temmuz 2020 yılında Sporting Gijón

7 Ağustos 2022 yılında Alcorcón

30 Haziran 2023 yılında Sporting Gijón

Pablo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Garcia şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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