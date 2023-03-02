Pablo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Martinez 21 Şubat 1989 tarihinde Orange şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Jean-Antoine Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Pablo Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Martinez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pama3721

http://www.instagram.com/pama37/

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Pablo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında ES Uzès PdG

1 Temmuz 2010 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2011 yılında ES Uzès PdG

1 Temmuz 2013 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2017 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes Olympique

1 Eylül 2022 yılında Dep. La Coruña

Pablo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Martinez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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