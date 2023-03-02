Pablo Picon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Picon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Picon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Picon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Picon 1 Şubat 2000 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Martín Picón Álvaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Picon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Pablo Picon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Picon'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Picon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Picon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Picon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Picon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Levante

23 Eylül 2020 yılında Mérida AD

12 Ocak 2021 yılında Atl. Levante

12 Ağustos 2022 yılında Córdoba CF

Pablo Picon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Picon şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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