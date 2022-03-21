Paça Kasnak ne demek, TDK'ya göre Paça Kasnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paça kasnak ne demek? Paça kasnak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paça kasnak kelimesi. Peki paça kasnak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paça kasnak nedir, paça kasnak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAÇA KASNAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paça kasnak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paça kasnak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yağlı güreşte, güreşçinin bir elini rakibinin paçasından, öteki elini de apış arasından geçirerek kispetin belinden kavrayıp karşısındakini yenmek için sırtüstü çevirmesi biçiminde uygulanan bir oyun



PAÇA KASNAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimi almış paça kasnak, o açar, hasmı döner

