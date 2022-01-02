Paçal ne demek, TDK'ya göre Paçal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paçal ne demek? Paçal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paçal kelimesi. Peki paçal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paçal nedir, paçal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAÇAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paçal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paçal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı

- Çeşitli şeylerin karışımı

