Paçavra Hastalığı ne demek, TDK'ya göre Paçavra Hastalığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paçavra hastalığı ne demek? Paçavra hastalığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paçavra hastalığı kelimesi. Peki paçavra hastalığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paçavra hastalığı nedir, paçavra hastalığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAÇAVRA HASTALIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paçavra hastalığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paçavra hastalığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Grip

