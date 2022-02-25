Paçoz ne demek, TDK'ya göre Paçoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paçoz ne demek? Paçoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paçoz kelimesi. Peki paçoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paçoz nedir, paçoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAÇOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paçoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paçoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre paçoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kefal türünden bir balık (Mugil cephalus)

- Hayat kadını

- Uyumsuz, özensiz giyinmiş kimse



PAÇOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onların aftosuna hanımefendi derler, bizim paçozumuzun adı ya alüftedir ya şıllık.

