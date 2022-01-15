Padalya ne demek, TDK'ya göre Padalya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Padalya ne demek? Padalya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi padalya kelimesi. Peki padalya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre padalya nedir, padalya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PADALYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Padalya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre padalya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öldürüldükten sonra süs amacıyla içi doldurulmuş hayvan

