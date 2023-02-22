Paddy Kirk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Kirk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paddy Kirk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paddy Kirk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paddy Kirk 2 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paddy Kirk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Paddy Kirk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paddy Kirk'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Paddy Kirk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/Paddy__Kirk

Paddy Kirk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paddy Kirk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paddy Kirk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paddy Kirk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bohemians

1 Ocak 2021 yılında Longford Town

1 Ocak 2022 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

Paddy Kirk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paddy Kirk şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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