Paddy Mcnally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Mcnally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paddy Mcnally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paddy Mcnally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paddy Mcnally 20 Ağustos 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Patrick McNally şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paddy Mcnally Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paddy Mcnally, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Paddy Mcnally'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paddy Mcnally Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paddy Mcnally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paddy Mcnally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paddy Mcnally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Celtic U20

29 Ağustos 2013 yılında Cliftonville

31 Mayıs 2014 yılında Celtic U20

1 Eylül 2014 yılında Glenavon

29 Ocak 2015 yılında Ballymena

1 Temmuz 2016 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Larne FC

1 Temmuz 2019 yılında Portadown

Paddy Mcnally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paddy Mcnally şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cliftonville (2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.