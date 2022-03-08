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Padişah Divanı ne demek, TDK'ya göre Padişah Divanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Padişah Divanı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Padişah Divanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Padişah Divanı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Padişah Divanı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Padişah Divanı ne demek, TDK'ya göre Padişah Divanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Padişah divanı ne demek? Padişah divanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi padişah divanı kelimesi. Peki padişah divanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre padişah divanı nedir, padişah divanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PADİŞAH DİVANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Padişah divanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre padişah divanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlılarda padişah, sadrazam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yer, Divanıhümayun

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