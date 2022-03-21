Padok ne demek, TDK'ya göre Padok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Padok ne demek? Padok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi padok kelimesi. Peki padok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre padok nedir, padok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PADOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Padok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Padok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre padok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer

- Otomobil yarışlarında takımlara ait hazırlanma ve dinlenme yeri

