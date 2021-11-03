Paganizm ne demek, TDK'ya göre Paganizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paganizm ne demek? Paganizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paganizm kelimesi. Peki paganizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paganizm nedir, paganizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAGANİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paganizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paganizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre paganizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok tanrıcılık

