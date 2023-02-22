Pajtim Kasami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pajtim Kasami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pajtim Kasami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pajtim Kasami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pajtim Kasami 2 Haziran 1992 tarihinde Andelfingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pajtim Kasami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Pajtim Kasami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pajtim Kasami'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pajtim Kasami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PajtimKasami

http://www.instagram.com/pajtimkasami/

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http://www.facebook.com/PKasami1992

Pajtim Kasami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pajtim Kasami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pajtim Kasami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pajtim Kasami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool U18

31 Aralık 2008 yılında GC Zürich U18

1 Şubat 2009 yılında Lazio U19

1 Ocak 2010 yılında AC Bellinzona

1 Temmuz 2010 yılında Palermo

25 Temmuz 2011 yılında Fulham

15 Şubat 2013 yılında FC Luzern

30 Haziran 2013 yılında Fulham

9 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

3 Ağustos 2016 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2017 yılında FC Sion

12 Ekim 2020 yılında FC Basel

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Pajtim Kasami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pajtim Kasami şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Pajtim Kasami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 6 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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