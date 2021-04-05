Paketlemeci (Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Paketlemeci (Çorap) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Paketlemeci (Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketlemeci (Çorap) Maaşları

Paketlemeci (Çorap) maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Paketlemeci (Çorap) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için okuryazar olmak yeterlidir.

Paketlemeci (Çorap) Ne İş Yapar?

Paketlemeci (Çorap); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleki görev ve sorumlulukları üstlenmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Paketlemeci (Çorap) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Paketlemeci (Çorap) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Paketlemeci (Çorap) mesleğinin meslek kodu 9321.20 olarak belirlenmiştir

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