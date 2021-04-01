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Paki isminin anlamı nedir, Paki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Paki isminin anlamı; temizlik, saflık demektir. Bu içeriğimizde Paki isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Paki isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Paki isminin anlamı nedir, Paki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Paki isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Paki ismi ne demek, Paki ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Paki isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Paki İsminin anlamı nedir? TDK Paki anlamı:

Paki isminin anlamı TDK'da kullanılmamaktadır.

Paki İsmi Kuranda geçiyor mu?

Paki ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Paki isminin kökeni:

Paki ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Paki isminde 63 kişi bulunmaktadır.

Paki isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Paki isminin rengi:

Kestane

Paki ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Paki isminin Harf Analizi Nedir ?

Paki ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

P : Kendinden emin,

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Paki isminin Numerolojisi Kaçtır?

Paki ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P : 20

A : 1

K : 14

İ : 12

= 47 Paki İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

Paki ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Paki isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Paki isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

P: 7   A: 1   K: 2   İ: 9 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Paki isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

 

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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