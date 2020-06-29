Pakistan borsa binasına silahlı saldırı

Reuters'ın son dakika haberine göre, silahlı adamlar Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına el bombası ve silahla saldırdı.

Karaçi Emniyet Müdürü Ghulam Nabi Memon Reuters'a verdiği demeçte, "Dört saldırgan öldürüldü" dedi.

Pakistan polisinin açıklamasına göre, dört teröristten üçü öldürülürken, birinin hala binanın içerisinde olduğu bildirildi. Polis çevreyi boşaltıp güvenlik önlemleri alırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Silahlı saldırıda 2 sivil de yaşamını yitirdi.