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Pakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Son dakika... Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Harnai kenti yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi öldü ve 300'ün üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Alınan bilgilere göre deprem yeni gününün ilk saatlerinde saat 03.00 sularında gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS)  verilerine göre deprem Belucistan eyaletindeki  dağlık Harnai kenti yakınlarında yerin 20.8 kilometre altında 5,9 büyüklüğünde gerçekleşti. 

"YARALILAR HASYANEYE KALDIRILDI"

Deprem sonrası bazı evlerde çökme meydana geldi. Harnai ilçe komiseri Sohail Afridi deprem hakkında yaptığı açıklamada," Saat 3'ten beri kurtarma operasyonu sürüyor. Yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı" dedi. Sohail Afridi  durumun "şu anda kontrol altında" olduğunu söyledi.

Depremde en az 6'sı çocuk 20 kişinin öldüğü ifade edilirken, yaralı sayısının da 300'ün üstünde olduğu kaydedildi. 

Pakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Edhi Vakfı CNN'ye yaptığı açıklamaya göre  Harnai kırsal bir bölgede yer aldığı için ve kolayca yardım ulaştırılabilen bir yer değil. 

Ayrıca sosyal medyada yayılan görüntülerde binalarda yaşanan çökme gözler önüne serilirken memurların yolları temizlemeye çalıştığı görüldü. 

Pakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

2013'DE 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan Belucistan'da  son olarak Eylül 2013'te büyük bir deprem yaşanmıştı. Awaran'ın uzak ve seyrek nüfuslu bir bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde en az 330 kişi öldü ve 445 kişi yaralandı.

Pakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralıPakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralıPakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralıPakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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