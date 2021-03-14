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Pakistan'da bir kız öğrenci üniversitede erkek arkadaşına evlenme teklifi edince ikili okuldan uzaklaştırıldı

Pakistan'da Lahor Üniversitesi, bir kız öğrencinin okul içerisinde erkek arkadaşına evlenme teklif etmesi ve erkek arkadaşında teklifi kabul etmesinin ardından iki öğrenciyi kurula çağırdı. Öğrenciler kurula gelmeyince "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesi ile okuldan uzaklaştırdı.

Pakistan'da meydana gelen olayda Lahor Üniversitesi kampüsünde bir kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklifi etti. Olayın ardından kurula çağrılan çift, kararlara uymayınca "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesi ile okuldan uzaklaştırıldı.

Pakistan'da bir kız öğrenci üniversitede erkek arkadaşına evlenme teklifi edince ikili, okuldan uzaklaştırıldı

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Üniversitenin içinde yapılan evlilik teklifine arkadaşları çığlıklar ile destek oldu. Kayda alınan videoda genç kız erkek arkadaşının önünde diz çöküyor ve çiçek uzatarak evlenme teklifi ediyor. Genç adam teklifi kabul ettikten sonra çift mutluluğunu birbirine sarılarak taçlandırıyor.

İKİLİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Lahor Üniversitesi, olayın sosyal mecrada yayınlanmasının ardından ikiliyi kurula çağırdı. Ancak çift kurula gitmeyince okuldan uzaklaştırıldı.

Euronews'in haberine göre Hadiqa Javaid adlı kız öğrencinin ve Shehryar Ahmed adlı erkek öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasın sebebi, "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" oldu.

ÜNİVERSİTE SAHASINA GİRMELERİ YASAKLANDI

Yayımlanan bildiriye göre aşık çiftin, "Genel Disiplin ve Davranış Kuralları'nın, davranış kuralları maddesini ciddi şekilde ihlal ettikleri" sebebi ile üniversite sahasına girmesi yasaklandı.

Pakistan'da bir kız öğrenci üniversitede erkek arkadaşına evlenme teklifi edince ikili, okuldan uzaklaştırıldı

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