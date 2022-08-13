Pakistan'da kamyon yolcu otobüsünün üstüne devrildi! 13 ölü, 5 yaralı

Pakistan kaynaklı Geo News'in haberine göre bugün Pakistan'ın Rahim Yar Kenti'nde Feroza Merkez Yolu üzerinde seyir halinde giden yolcu otobüsüne kamyonatin devrilmesi sonucunda çevrede büyük çaplı bir kaza geldi. Kza sonrası olay yerinde çok sayısa sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

Pakistan'ın Rahim Yar Kenti'nde meydana gelen kaza sonrası yapılan açıklamaya göre 13 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edililrken yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere yakında bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Yetkililerin kaza olan bölgede arama ve kurtarma çalışmları devam ediyor.