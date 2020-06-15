Pakistan'da kriz kapıda! Hastanelerin doluluk oranı yükseldi

Koronavirüs vaka sayısının 144 bin 478’e yükseldiği Pakistan’da bazı hastanelerin doluluk oranına ulaştığı bildirildi. Pakistan’ın Karaçi, Lahor ve Peşaver şehirlerinde yer alan hastanelerdeki doktorlar, yatak, solunum cihazı ve diğer ekipmanların tükendiğini söyledi. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Qaiser Sajjad, Karaçi'de Aga Khan Üniversite Hastanesi, Indus Hastanesi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Güney Şehir Hastanesi ve Ziauddin Üniversite Hastanesi gibi ana hastanelerin daha fazla hasta kabul edemedikleri bildiirildi.

Pakistanlı yetkililerin, dün yaptığı açıklamada büyük kentlerde Haziran sonuna kadar binden fazla suni solunum cihazı destekli yatağa ihtiyaç olduğunu bildirmişti. Ülkede pik noktasına yaklaşık bir ay sonra ulaşılması bekleniyor.

24 SAATTE TOPLAM 105 CAN KAYBI

Pakistan'da şu ana kadar 108 binin üzerinde corona virüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, corona virüs nedeniyle 2 bin 172 kişinin hayatını kaybettiği ülkede son 24 saatte 4 bin 646 yeni vaka kaydedildi. Aynı süre zarfında 105 kişi virüsten yaşamını yitirdi.İlk corona virüs vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Pakistan, şu an dünyada corona virüsten en çok etkilenen 15'inci ülke konumunda.

220 milyonu aşkın nüfusla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan'da bin 279 devlet hastanesi, 6 binin üzerinde de sağlık ocağı var. Ülkede, 963 kişi başına bir doktor, bin 608 kişi başına da bir yatak düşüyor.