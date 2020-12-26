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Pakistan’da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden bir futbol sahası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan’da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden bir futbol sahası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki Aftab Futbol Stadyumu yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Belucistan Eyalet Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, seyircilerin iki okul takımı arasında maç için stadyumda olduğunu ve patlamanın seyircilerin stadyumdan çıktığı sırada meydana geldiğini ifade etti. Shahwani, patlama nedeni ile 2 aracın hurdaya döndüğünü aktardı.

Pakistan’da patlama 2 ölü, 8 yaralı

"SALDIRIYI YAPANLAR YAKALANACAK"

Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Shahwani, "Hükümetin militanlığı ortadan kaldırma kararlılığı, bu tür korkakça hareketlerle caydırılamaz. Saldırıyı yapanlar yakalanacak" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından motosiklete yerleştirilen bir bombanın patlatıldığı belirtildi. Polis, olay yerini güvenlik kordonuna alırken, patlama ile ilgili soruşturma başlattı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan’da patlama 2 ölü, 8 yaralı



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