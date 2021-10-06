Son dönemde sağlık problemleri yaşamasıyla gündeme gelen hiç evlilik yapmamış olan ve çocuğu bulunmayan Pakize Suda’nın yeğeni, teyzesi hakkında açtığı vesayet davasının karara bağlanmasıyla ünlü ismin vasisi oldu. Bunun üzerine Pakize Suda'nın hayatı ve hastalığı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Pakize Suda kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı nedir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

PAKİZE SUDA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yaptı. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerindendir.

Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmasının yanında Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Hayatı boyunca hiç evlilik yapmayan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti. Suda açıklamasında, “İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.” ifadelerini kullanmıştı.

PAKİZE SUDA’NIN HASTALIĞI NEDİR?

Pakize Suda’nın, 2016 yılında kanser tedavisi gören ablasını, sonraki yıl da annesini kaybeden Pakize Suda’nın, ablasının ve annesinin kaybı nedeniyle önce psikolojik sıkıntılar yaşadığını sonra da akıl zayıflığı yaşadığını belirten Ayşe Suda ilk olarak Pakize Suda’nın demans olarak tahmin ettikleri hastalığının son bir yıl içerisinde daha ağır bir Alzheimer hastalığına dönüştüğünü kaydederek ünlü ismi sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemediklerini belirtti.

Pakize Suda’nın ablası Ayşe Suda, Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, vesayet davası açtı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü birlikte yaşamaya başladı.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Demans Hastalığı Nedir | Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlarız

DEMANS BELİRTİLERİ

Demans belirtileri, nedenine bağlı olarak değişiklik gösterse de yaygın belirtileri şunlardır:

Bilişsel değişiklikler

Hafıza kaybı

İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma

Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik

Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma

Karışık işleri yürütmede zorlanma

Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma

Kafa karışıklığı ve odaklanamama

Psikolojik değişiklikler

Kişilik değişikliği

Depresyon (Bunalım)

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)

Uygunsuz Davranışlar

Paranoya

Halüsinasyon