Pal ne demek, TDK'ya göre Pal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pal ne demek? Pal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pal kelimesi. Peki pal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pal nedir, pal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cins güvercin

