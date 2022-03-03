Palanka ne demek, TDK'ya göre Palanka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Palanka ne demek? Palanka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi palanka kelimesi. Peki palanka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre palanka nedir, palanka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PALANKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Palanka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Palanka kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre palanka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaç ve toprakla yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar



PALANKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hasan Paşa palankası civarındaki hanlara geldiklerinde eşkıya hücumuna uğradılar.

