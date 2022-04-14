Paleograf ne demek, TDK'ya göre Paleograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paleograf ne demek? Paleograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paleograf kelimesi. Peki paleograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paleograf nedir, paleograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PALEOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paleograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paleograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre paleograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski el yazıları uzmanı

