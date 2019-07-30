Palmeiras'tan Vitor Hugo açıklaması

Beklenen transfer haberi sonunda resmiyete kavuştu.

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Vitor Hugo, eski takımına geri döndü. Palmeiras, 28 yaşındaki stoperi Fiorentina’dan renklerine bağladı.

Beşiktaş, Sambacı stoperle ilgilenmiş ancak Palmeiras’ın teklifinin daha cazip olması nedeniyle oyuncunun siyahbeyazlı ekibe transferi gerçekleşmemişti.

Daha önce Brezilya’da Palmeiras’ın yanı sıra Junior, Santo Andre, Ituano, Sport Recife, Ceara, Tombense ve America MG formaları giyen deneyimli savunmacı, yurt dışında yalnızca Fiorentina’da top koşturdu. Brezilyalı futbolcu yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalarken oyuncunun bonservis bedeli açıklanmadı.

Vitor Hugo kimdir?

20 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vitor Hugo, kariyerine 2008 yılında Brezilya takımlarından Junior'da resmi olarak başlamış ve Santo Andre takımına transfer olmuştur.

Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi

2014 yılına kadar çeşitli takımlarda forma giydikten sonra, 2015 yılında Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Palmieras'a transfer olmuş ve bu transferin ardından İtalyan kulübü Fiorentina'nın dikkatini çekmiştir.

Bir süre izlendikten sonra 2017 yılında Fiorentina'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Vitor Hugo, stoper mevkisinde forma giymektedir. Sol ayağına hakim olan Vitor Hugo, 1,87 boyundadır.