Pam Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pam Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pam Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pam Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pam Samuel 16 Aralık 2000 tarihinde Lafia şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Pam Dalyop Samuel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pam Samuel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Pam Samuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Pam Samuel'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pam Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pam Samuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pam Samuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pam Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Spartaks

20 Temmuz 2020 yılında Tukums

31 Aralık 2020 yılında Spartaks

1 Ocak 2021 yılında Gee-Lec

8 Mart 2021 yılında Noah Jurmala

31 Temmuz 2021 yılında Gee-Lec

1 Kasım 2021 yılında Enugu Rangers

Pam Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pam Samuel şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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