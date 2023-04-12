Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!

Hatay'da oluşturulan "Destek Koordinasyon Merkezi"nde görev alan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, yaraları sarmaya devam ediyor, göçük atında kalan ve ayağından ameliyat olan Dilek Aslan'a Pamukkale Halk Eğitimi Müdürlüğü tekerlekli sandalye hediye etti.

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Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!

Kahramanmaraş merkezli depremde göçük atında kalan ve ayağından ameliyat olan Dilek Aslan'a Pamukkale Halk Eğitimi Müdürlüğü tekerlekli sandalye hediye etti.

Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!

HEYET OLARAK BÖLGEDE ELLERİNDEN GELDİĞİNCE YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hatay'da oluşturulan "Destek Koordinasyon Merkezi"nde görev alan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, yaraları sarmaya devam ediyor. Bölgede depremzedelere uzman eğitmenler tarafından moral ve motivasyon sağlanırken, fiziki anlamda da yaralara merhem olunuyor. Depremde göçük atında kalan ve ayağından ameliyat olan Dilek Aslan'a Pamukkale Halk Eğitimi Müdürü Abidin Mutlubaş ve eğitmenler tekerlekli sandalye hediye etti. Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından temin edilen tekerlekli sandalye depremzede Dilek Aslan'ın adeta eli ayağı oldu. Halk Eğitimi Müdürü Abidin Mutlubaş, hayırseverler tarafından Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne bağışlanan tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi birine ulaştırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Heyet olarak bölgede ellerinden geldiğince de yaraları sarmaya devam edeceklerini belirtti.

"BU SANDALYE BENİM AYAĞIM OLDU"

Hayırseverlerin kendilerine ulaştırdıkları tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine gittiğini görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini de ifade eden Dernek Başkanı Nesrin Akbeyik de sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştıran Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

3 aydır çadırda yaşadığını belirten Dilek Aslan ise "Depremde göçük altında kaldım. Ayağımdan ameliyat olmak zorunda kaldım. Bu sandalye benim elim ayağım oldu. Bana getirenlere, bağışlayanlara ve vesile olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İHA

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