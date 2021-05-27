Pamukkale Turizm'in aşı kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! #HaddiniBilPamukkaleTurizm gündem oldu

Koronavirüs aşısı olmayan kişiler için kısıtlamalar uygulanması gündemdeki yerini korurken otobüs firması Pamukkale Turizm hakkında sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Firma, iddiaya göre bilet satmadan önce 65 yaş üstü vatandaşlardan aşı olup olmadıklarını belirtmesini istedi. Bu duruma sosyal medya kullanıcıları #HaddiniBilPamukkaleTurizm etiketi ile paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Pamukkale Turizm'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda iddialar yalanlanırken şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir yaş grubu yolcumuz için otobüs ile şehirlerarası seyahatte herhangi bir kısıtlama ya da koşul bulunmamaktadır. Keyifli yolculuklar, sağlıklı günler dileriz. "