Pamukkale Üniversitesi'nde çirkin iddia

Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Hüseyin Bağ hakkında, kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Personel Daire Başkanlığı pozisyonu için açılan kadroya alınacak kişinin kriterleri dahilinde, ilana başvuran tek kişi, üniversitenin rektörünün eşi Derya Bağ olunca durum, kamuoyunun tepkisini topladı. Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, kriterlere uygun olan ve ilana başvuran tek kişi Derya Bağ iken, rektör daha önce de eşini estitüde sekreter pozisyonuna almasıyla gündeme gelmişti.

Pamukkale Üniversitesi'nde açılan Personel Daire Başkanlığı ilanına başvuracak kişinin; "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olması, dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olması, lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olması, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olması, belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmesi ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olması ve Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olması" şartları arandı.

Rektörün eşi Derya Bağ'ın tüm bu kriterleri karşıladığı belirlenirken Bağ’ın aldığı eğitim ve sertifikalar ş u şekide sıralandı:

Gazi Üniversitesi Arapça hazırlık

Gazi üniversitesi Arapça öğretmenliği

Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları Yüksek lisans

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikası

İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası

Ayrıca 10 yıl çeşitli okullarda görev yaptı.

EŞİNİN SEKRETER OLMASI

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, daha önce de eşini okulda sekreter olarak görevlendirmiş, kamuoyundan ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine Derya Bağ istifa etmişti. Olayın ardından bir buçuk yıl geçince rektör bu kez de eşini Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atamıştı. Bunun dışında, kendi makam şoförünü önce yüksekokulda sekreter olarak görevlendiren ve bir mesai günü sonrasında şube müdürü yapan rektör, üniversite bünyesinde yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle kovmuştu.

HÜSEYİN BAĞ KİMDİR?

1967 yılında Denizli'nin ilçesi Acıpayam'da dünyaya gelen Hüseyin Bağ, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi kimya öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden 5 yıl sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kimya bölümünden yüksek lisans eğitimini, ardından Doktora eğitimini tamamladı.1990–1994 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hüseyin Bağ, 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı.

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan ve 2002 yılında aynı bölümde Doçent olan Bağ, 2009 yılından sonra "Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Profesör unvanıyla göreve getirildi.