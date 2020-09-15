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  3. Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından 'obruk' uyarısı

Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından 'obruk' uyarısı

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) görevli öğretim üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde oluşan 10 metre çapı ve 5 metre derinliği ile bölge halkını endişelendiren obrukta inceleme yaptı. Bilim insanları, meydana gelen obrukların yer altı suyunun bilinçsizce ve çok kullanılmasından kaynakladığını belirtti.

Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından 'obruk' uyarısı

 

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) görevli öğretim üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde oluşan 10 metre çapı ve 5 metre derinliği ile bölge halkını endişelendiren obrukta inceleme yaptı. Bilim insanları, yer altı suyunun fazla kullanılmasının obruk oluşum sürecini hızlandıracağı uyarısında bulundu.

Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından 'obruk' uyarısı

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Özkul, Doç. Dr. Barış Semiz ve Dr. Suat Taşdelen, Denizli'nin Çivril ilçesi Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde, geçtiğimiz ay, ay çekirdeği ekili tarım arazisinde oluşan dev obrukta incelemelerde bulundu. Bilim insanları yer altı suyunun fazla kullanılmasının obruk oluşum sürecini hızlandıracağı uyarısını yaptı. Prof. Dr. Mehmet Özkul, obruğun fay zonuna yakın bir noktada, neojen yaşlı gölsel kireçtaşlarında geliştiğini ifade etti. Obruğun yer altında çözünmeye bağlı gölsel kireç taşlarında gelişmiş olan yer altı boşluğunun tavanının çökmesi sonucu oluştuğunu belirten Prof. Dr. Özkul, yöredeki sondajlardan yapılan yer altı suyu çekiminin de obruk oluşum sürecini hızlandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Özkul, bölgedeki tarımsal faaliyetler için yer altından çekilen toplam su miktarının hızla azaltılması ve denetim altına alınması gerektiğini bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından 'obruk' uyarısı



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