Panagiotis Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Anastasopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Anastasopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Anastasopoulos 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Αναστασόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Anastasopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Anastasopoulos'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Anastasopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Anastasopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Anastasopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Anastasopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2022 yılında Panetolikos

Panagiotis Anastasopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Anastasopoulos şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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