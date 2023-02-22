Panagiotis Ballas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Ballas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Ballas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Ballas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Ballas 6 Eylül 1993 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Μπάλλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Ballas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Panagiotis Ballas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Ballas'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Ballas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Ballas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Ballas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Ballas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2016 yılında Sonnenhof-Gr.

14 Ocak 2017 yılında Panionios

8 Eylül 2017 yılında AE Larisa

9 Eylül 2020 yılında Ap. Larisas

14 Eylül 2021 yılında Anag. Karditsas

Panagiotis Ballas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Ballas şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Panagiotis Ballas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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