Panagiotis Chaikalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Chaikalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Chaikalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Chaikalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Chaikalis 19 Haziran 2003 tarihinde Zakynthos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Χαϊκάλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Chaikalis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Chaikalis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Chaikalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Chaikalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Panionios U17
28 Eylül 2020 yılında Olympiakos U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ekim 2022 yılında PASA Irodotos
Panagiotis Chaikalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Chaikalis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Dafni Palaiou Falirou, Panathinaikos Athens, Panionios Athens, Olympiacos Piraeus
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.