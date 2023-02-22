Panagiotis Dalamitras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Dalamitras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Dalamitras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Dalamitras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Dalamitras 13 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Δαλαμήτρας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Dalamitras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProHeroes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Dalamitras'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Dalamitras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Dalamitras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen
21 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
30 Haziran 2023 yılında Atromitos Athen
Panagiotis Dalamitras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Dalamitras şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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