Panagiotis Deligiannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Deligiannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Deligiannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Deligiannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Deligiannidis 29 Ağustos 1996 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Δεληγιαννίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Deligiannidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Panagiotis Deligiannidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Deligiannidis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Deligiannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Deligiannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Deligiannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Deligiannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2014 yılında PAOK

26 Şubat 2016 yılında Michalovce

30 Haziran 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

30 Haziran 2019 yılında PAOK

24 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

12 Ağustos 2020 yılında Sepsi OSK

22 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

14 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Panagiotis Deligiannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Deligiannidis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panagiotis Deligiannidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bebides 2000

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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