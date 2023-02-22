Panagiotis Georgeas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Georgeas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Georgeas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Georgeas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Georgeas 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Γεωργέας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Georgeas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Georgeas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Georgeas'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Georgeas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Georgeas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Georgeas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Georgeas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Panagiotis Georgeas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Georgeas şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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