Panagiotis Ginis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Ginis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Ginis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Ginis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Ginis 23 Ocak 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Γκίνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Ginis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Panagiotis Ginis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Ginis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Ginis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Ginis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Ginis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Ginis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AEK Athen U20

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

1 Ağustos 2019 yılında Aspropyrgos

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

12 Eylül 2020 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Panagiotis Ginis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Ginis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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