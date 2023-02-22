Panagiotis Katsikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Katsikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Katsikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Katsikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Katsikas 10 Mart 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Κατσίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Katsikas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Panagiotis Katsikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Katsikas'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Katsikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Katsikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Katsikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Katsikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Papagou

16 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

13 Ağustos 2018 yılında PAS Lamia

6 Ağustos 2021 yılında Panserraikos

Panagiotis Katsikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Katsikas şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Panagiotis Katsikas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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