Panagiotis Konstantinopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Konstantinopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Konstantinopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Konstantinopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Konstantinopoulos 5 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Konstantinopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Panagiotis Konstantinopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Konstantinopoulos'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Konstantinopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Konstantinopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Konstantinopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Konstantinopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2014 yılında Panetolikos

8 Eylül 2016 yılında AE Achaiki

31 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

6 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

14 Şubat 2019 yılında GAS Ialysos

1 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

Panagiotis Konstantinopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Konstantinopoulos şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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