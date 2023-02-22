Panagiotis Kynigopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Kynigopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Kynigopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Kynigopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Kynigopoulos 24 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Κυνηγόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Kynigopoulos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Kynigopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Kynigopoulos'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Kynigopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Kynigopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Kynigopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Kynigopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Eginiakos

8 Ağustos 2015 yılında St. Truiden U19

1 Temmuz 2016 yılında VV St. Truiden

30 Ağustos 2016 yılında Iraklis

30 Haziran 2017 yılında VV St. Truiden

20 Temmuz 2017 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2020 yılında EN Paralimniou

3 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Panagiotis Kynigopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Kynigopoulos şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Panagiotis Kynigopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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