Panagiotis Liagas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Liagas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Liagas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Liagas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Liagas 5 Kasım 1999 tarihinde Karpenisi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Λιάγκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Liagas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Panagiotis Liagas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 21 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Liagas'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Liagas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Liagas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Liagas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Liagas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında APO Levadiakos

Panagiotis Liagas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Liagas şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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