Panagiotis Lygas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Lygas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Lygas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Lygas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Lygas 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Λύγκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Lygas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Lygas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Lygas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Lygas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Lygas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Lygas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Lygas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2020 yılında Apollon U19

3 Nisan 2021 yılında Acheron Kanal.

8 Eylül 2021 yılında Thesprotos

Panagiotis Lygas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Lygas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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