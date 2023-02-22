Panagiotis Moraitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Moraitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Moraitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Moraitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Moraitis 1 Şubat 1997 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Μωραΐτης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Moraitis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Panagiotis Moraitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Moraitis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Moraitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Moraitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Panagiotis Moraitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Moraitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında Panachaiki

31 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

1 Mart 2021 yılında B. Banja Luka

11 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Panagiotis Moraitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Moraitis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.