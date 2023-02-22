Panagiotis Panagiotidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Panagiotidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Panagiotidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Panagiotidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Panagiotidis 4 Ağustos 1998 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Παναγιωτίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Panagiotidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Panagiotis Panagiotidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Panagiotidis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Panagiotidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Panagiotidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Panagiotidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Panagiotidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Iraklis U20

1 Temmuz 2016 yılında Panetolikos U20

1 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra U20

5 Temmuz 2018 yılında AOK Kerkyra

8 Ekim 2020 yılında AO Episkopi

31 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Panagiotis Panagiotidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Panagiotidis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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