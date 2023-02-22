Panagiotis Papagiannopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Papagiannopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Papagiannopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Panagiotis Papagiannopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Panagiotis Papagiannopoulos 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Panagiotis Papagiannopoulos Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına - tarihinde katılmıştır. Panagiotis Papagiannopoulos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Panagiotis Papagiannopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Panagiotis Papagiannopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Panagiotis Papagiannopoulos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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