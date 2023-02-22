Panagiotis Pritsas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Pritsas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Pritsas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Pritsas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Pritsas 9 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Πρίτσας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Pritsas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Pritsas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Pritsas'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Pritsas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Pritsas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Pritsas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Pritsas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AE Kifisias

Panagiotis Pritsas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Pritsas şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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