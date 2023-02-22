Panagiotis Retsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Retsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Retsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Retsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Retsos 9 Ağustos 1998 tarihinde Johannesburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Ρέτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Retsos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Panagiotis Retsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Retsos'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Retsos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panosretsos/

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http://www.facebook.com/people/Panos-Retsos/100009382275579

Panagiotis Retsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Retsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Panagiotis Retsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Retsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2017 yılında Leverkusen

31 Ocak 2020 yılında Sheff Utd

30 Haziran 2020 yılında Leverkusen

5 Ekim 2020 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2021 yılında Leverkusen

25 Ocak 2022 yılında Hellas Verona

31 Ağustos 2022 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2023 yılında Hellas Verona

Panagiotis Retsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Retsos şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panagiotis Retsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Thyella Agiou Dimitriou (2004–2008), Olympiakos Piräus (2008–2015)

Yunanistan takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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