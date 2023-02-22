Panagiotis Sengergis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Sengergis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Sengergis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Sengergis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Sengergis 23 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Σενγκέργκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Sengergis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Panagiotis Sengergis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Sengergis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Sengergis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Sengergis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Panagiotis Sengergis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Sengergis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Aris Selanik

30 Mart 2021 yılında PO Triglias

30 Haziran 2021 yılında Aris Selanik

6 Eylül 2022 yılında Iraklis

Panagiotis Sengergis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Sengergis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.